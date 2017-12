2000 Leute feiern in den Heiligen Abend

Der Jugendclub Kröv veranstaltet am 23. Dezember zum 24. Mal die Jesus Christ Birthday Party. Mit dem Erlös werden Projekte unterstützt. Von Holger Teusch

Die Kultparty ist erwachsen geworden. Am kommenden Samstag, 23. Dezember, feiert Kröv zum 24. Mal die Jesus Christ Birthday Party (JCB-Party). Dass die Mosel schon seit fast einem Vierteljahrhundert in der Nacht vor Heiligabend still an der aus der Weinbrunnenhalle schallenden Musik vorbei­fließt, zeigt sich an Daniel Martini.

Als Vierjähriger träumte der Vorsitzende des Jugendclubs Kröv im Jahr der JCB-Party-Premiere 1994 von dem, was das Christkind wohl unter den Weihnachtsbaum legen würde, statt die Nacht durchzutanzen.

Bei der 24. Auflage ist die Organisation der Weihnachtsparty, zu der alljährlich mehr als 2000 Besucher — im vergangenen Jahr wurden 2200 zahlende Gäste registriert — erwartet werden, schon so etwas wie Routine für Martini. Das Konzept steht, das Team ist eingespielt. „Im Prinzip bleibt alles wie in den letzten Jahren“, sagt er. Rund 130 Helfer werden bis in den frühen Morgen des Heiligen Abends in verschiedenen Schichten ehrenamtlich im Einsatz sein.

Mit dem Erlös der JCB-Party unterstützt der Jugendclub Kröv alljährlich unterschiedliche Projekte in dem Moselort. „Wir erneuern den alten Trimm-Dich-Pfad“, erzählt Martini, dass man schon weiß, was mit dem Geld passieren kann.

Bereits in diesem Jahr ist viel Schweiß geflossen, um den alten Weg wieder begeh- und -laufbar zu machen.

Dornenhecken, Baumstämme und Äste wurden größtenteils in Handarbeit entfernt. Die offizielle Neueröffnung solle im Sommer 2018 erfolgen. In den vergangenen Jahren wurden bereits der Kindergarten und die Grundschule sowie SOS-Kinderdörfer unterstützt.

Eine rappelvolle Weinbrunnenhalle bedeutet für Martini, den zweiten Jugendclub-Vorsitzenden Ben Schotmann und das gesamte Team trotz aller Routine eine große Herausforderung. Das Parkplatz-Angebot im engen Moseltal ist begrenzt.

Der seit vielen Jahren angebotene kostenlose Busshuttle-Service (siehe Info) sorgt aber für spürbare Entspannung - nicht nur an der Parkplatzfront, sondern auch bei den Alkoholkontrollen der Polizei. Trotzdem wird der Verkehr um die Party-Location herumgeleitet. „Die Moselweinstraße wird einseitig und für den normalen Verkehr komplett gesperrt werden. Durch Kröv wird es wieder eine Einbahnstraße geben“, erklärt Martini.

Außer den rund 130 ehrenamtlichen Helfern werden auch ein Sicherheitsdienst und die Polizei mit rund drei Dutzend Personen auf und rund um die JCB-Party nach dem Rechten sehen.

Vor Ort sein werden auch die Freiwillige Feuerwehr Kröv und der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Der hatte im vergangenen Jahr einen sozusagen weihnachtlich ruhigen Einsatz und musste nur 14 Mal helfend eingreifen.