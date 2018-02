später lesen Hilfsaktion Seit 30 Jahren wandern Menschen für guten Zweck Teilen

Seit 30 Jahren wandern Menschen im Hunsrück auf Initiative der Mali-Hilfe für einen guten Zweck. Hungermarsch bedeutet laut Peter Brucker, dem Vorsitzenden der Mali-Hilfe, nicht hungern, sondern sich gegen den Hunger und die Not in der Welt engagieren. Marschiert wurde in den 30 Jahren für Projekte in Bolivien, Brasilien, Indonesien, Äthiopien, Nepal, Indien, Uganda, Namibia, Ghana, Tansania und insbesondere für Mali. Bei all diesen Hungermärschen kamen mehr als 150 000 Euro zusammen.