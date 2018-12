Jubilare und Ruheständler des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues geehrt.

Zu einer ganz besonderen Feier hatte das Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues jetzt 43 Mitarbeiter der Kliniken auf dem Kueser Plateau eingeladen. Ob 10, 20, 30 oder sogar 40 Jahre – sie alle feierten ihr Dienstjubiläum. Insgesamt 830 Jahre Betriebszugehörigkeit brachten die Jubilare, die alle noch im Dienst sind, zusammen. Gleichzeitig wurden an diesem Tag die Mitarbeiter geehrt, die im Laufe des Jahres 2018 in den Ruhestand gegangen waren. Die Kaufmännische Leitung sprach in Anwesenheit der Personalleitung und der Betriebsräte allen zu ihrem Ehrentag Dank und Anerkennung aus. „Ihr Jubiläum heute ist auch für uns als Reha-Zentrum und Arbeitgeber ein ganz besonderes Lob und eine Empfehlung”, freute sich Till Beier, Kaufmännischer Leiter des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. „Es kommt in dieser schnelllebigen Zeit nicht oft vor, dass Mitarbeiter so lange in einem Unternehmen bleiben. Das spricht für ein gutes Miteinander.” Die Jubilare erhielten Urkunden mit der jeweiligen Jubiläumszahl sowie eine Gratifikation für ihr 10- und 20-jähriges Jubiläum.

Für die besonders langjährigen Mitarbeiter, die 30 oder 40 Jahre dabei waren, sowie die frischgebackenen Ruheständler, gab es eine Magnum-Flasche Sekt, um den Anlass gebührend feiern zu können.