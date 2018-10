später lesen Veranstaltung Abendseminar der Fachstelle Jugend Teilen

() Die Fachstelle Jugend Wittlich und Marienburg bietet für Jugendliche ab 16 Jahren und Gruppenleiter ein Abendseminar in der Reihe „Dem Hass keine Chance“ an. Der Termin ist für Dienstag, 20. November, vorgesehen von 19 bis 22 Uhr in der Fachstelle Jugend Wittlich, Alberostraße 10, in Wittlich-Bombogen.