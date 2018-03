Abschied vom Chefarzt der Orthopädie

Klinik Bernkastel auf dem Plateau: Martin Quarz geht in den Ruhestand.

Dr. Martin Quarz, Chefarzt der Orthopädie der Klinik Bernkastel, verlässt anlässlich seines bevorstehenden 65. Geburtstages das Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues/Kliniken auf dem Kueser Plateau. Dort werden zum Jahresanfang im Fachgebiet Orthopädie die Kompetenzen neu geordnet.

Quarz hat fast 20 Jahre lang das medizinische Profil der Klinik Bernkastel am Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues geprägt: Der gebürtige Gummersbacher studierte und promovierte 1983 in Mainz und machte seine Facharztausbildung in der Orthopädie in Wiesbaden und Bad Kreuznach. In seiner medizinischen Laufbahn erwarb er die Titel Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie die Zusatzbezeichnungen Geriatrie, Psychotherapie und Spezielle Schmerztherapie, die später das Profil der Klinik Bernkastel nachhaltig prägte. Nach Jahren als Oberarzt in Bad Soden-Allendorf kam Quarz im Juli 1998 als Chefarzt der Orthopädie zu Median nach Bernkastel-Kues. Schon früh machte sich der aktive Mediziner über die klinische Arbeit hinaus einen Namen. So ist er seit 2000 Vizepräsident der Deutschen Rheumaliga, Landesverband Rheinland-Pfalz, und seit 1996 Medizinjournalist bei der Verbandszeitschrift Mobil der Deutschen Rheumaliga.

Seit 1999 ist der 64-jährige Prüfer für das Fach Physikalische und Rehabilitative Medizin bei der Landesärztekammer. Fachlich führte er die Klinik Bernkastel ab 2003 auf den Weg von einer rein orthopädischen Klinik hin zu einer spezialisierten orthopädischen Rehabilitationsklinik für Schmerztherapie und Psycho-Orthopädie. „Ich werde vor allem mein Team vermissen“, erklärte Quarz bei seiner Verabschiedung. „Ich wünsche meinen Mitarbeitern, dass sie sich die Fähigkeit erhalten, die Dinge vom Patienten her zu denken. Meinem Nachfolger wünsche ich eine glückliche Hand bei der medizinischen und persönlichen Leitung des Hauses.“ Der dreifache Familienvater hat sich künftig mehr sportliche Aktivitäten und Reisen vorgenommen.

Das Unternehmen nutzt die Veränderung an der Spitze der Klinik Bernkastel, um die Orthopädie auf dem Kueser Plateau neu aufzustellen. Ab sofort wird Dr. Thorsten Ohly, derzeit Chefarzt der Orthopädie an der Median Klinik Moselschleife, das Fachgebiet übergreifend für alle Häuser weiterführen. Median verspricht sich davon vor allem eine organisatorische und konzeptionelle Stärkung der dann größten Abteilung mit über 360 Betten, aber auch kürzere Wege und schnellere Entscheidungen. „Wir werden die Kompetenzen unserer beiden orthopädischen Rehakliniken strategisch unter einer Leitung neu aufstellen“, erläutert Heiko Schöne, Leiter des Reha-Zentrums, den Schritt. „Künftig wird es für das Fachgebiet Orthopädie bei Median in Bernkastel-Kues einen übergreifenden Chefarzt geben. Denn je enger wir die Kliniken vernetzen, desto effektiver und besser können wir gemeinsame Arbeitsprozesse ausrichten.“