Die Sommerbühne in Bernkastel-Kues geht am kommenden Donnerstag, 23. August, für dieses Jahr in die letzte Runde. Ab 18 Uhr bietet die Gruppe Divva auf dem Karlbader Platz energiegeladene Rhythmen und deutschsprachige Texte.