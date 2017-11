später lesen Advent in der Kulturscheune Teilen

Kleinich (red) In der Kulturscheune in Oberkleinich findet am Freitag, 1. und Samstag, 2. Dezember, der 32. Weihnachtsmarkt statt. Beim "Advent in der Scheune" werden 14 Aussteller und der Heimat- und Verkehrsverein Kleinich an 18 Ständen ein reichhaltiges Angebot bereithalten.