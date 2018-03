später lesen Enkirch Blues und Rock in Toms Kneipe Teilen

Twittern

Teilen



Mit seinem Solo-Projekt „Rooster on Parole“ steht Gitarrist und Sänger Mario Gunter am Freitag, 12. Januar, in Toms Kneipe in Enkirch auf der Bühne. Gunter spielt Blues-Rock, klassischen Delta-Blues, Stoner Rock und vieles mehr. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden geht rum.