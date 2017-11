Als Johann Wolfgang von Goethe in Trarbach weilte

Buch aus den 1920er Jahren ist wieder erhältlich.

Traben-Trarbach (red) Am Mittelmosel-Museum in Traben-Trarbach erinnert eine Gedenkplakette an einen besonderen Abend in der Geschichte der Stadt: Am 1. November 1792 war Johann Wolfgang von Goethe für einige Stunden zu Gast im Haus des Kaufmanns Ludwig Boecking. Er hatte die Truppen deutscher Fürsten bei ihrem erfolglosen Feldzug gegen das revolutionäre Frankreich begleitet und befand sich mit diesen nun auf dem Rückzug.

Von Trier aus suchte er sich die Reise zu erleichtern, indem er ein Boot anmietete, mit dem er bis nach Koblenz gelangen wollte. Doch auf der Hälfte der Strecke wurden er und seine Begleiter von einem Sturm überrascht, und nur mit Mühe konnten sie sich bei Trarbach an Land retten, wo sie schließlich freundliche Aufnahme bei der bekannten und wohlhabenden Traben-Trarbacher Familie Boecking fanden.

Die Hintergründe dieses Ereignisses hat der Irmenacher Pfarrer Heinrich Rodewald gründlich untersucht und im Jahr 1926 in einem kleinen Buch unter dem Titel "Goethe in Trarbach und sein Besuch bei Ludwig Boecking" veröffentlicht.

Natürlich ist die Schrift schon längst vergriffen und kaum noch zugänglich. Aus diesem Grund hat Christian Justen, ein Urenkel Rodewalds und wie dieser evangelischer Pfarrer, eine Neuausgabe des Buches veranlasst, die vor wenigen Tagen, nur kurz nach dem 225. Jahrestag von Goethes Aufenthalt in Trarbach, erschienen ist.

Heinrich Rodewald lebte von 1869 bis 1939. Der gebürtige Bremer war von 1901 bis 1928 Pfarrer in Irmenach. Beschäftigte er sich anfänglich vor allem mit der Irmenacher Ortsgeschichte, so begann er bald, die Geschichte der Hinteren Grafschaft Sponheim zu erforschen.

Für eine Arbeit über den Pfalzgrafen Georg Wilhelm hat er an der Universität Bonn den Doktortitel erhalten.

Ab 1928 leitete er bis wenige Monate vor seinem Tod das Provinzialkirchenarchiv der rheinischen Kirche in Bonn.



Heinrich Rodewald: Goethe in Trarbach und sein Besuch bei Ludwig Boecking, Norderstedt: Books on Demand, 2017. VI, 62 Seiten ISBN 978-3-7460-1347-3 (kartoniert), auch im Buchhandel erhältlich.