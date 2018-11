Ausstellung: Alte Weinetiketten im Museum

„Die Mosel in alten Etiketten“ heißt eine besondere Ausstellung, die an den Advents- beziehungsweise Marktwochenenden im Dachgeschoss der Barockvilla Böcking zu sehen ist.

Gezeigt werden über 250 großformatige Reproduktionen historischer Wein­etiketten aus der Moselregion. Die Sammlung aus dem Bestand des Mittelmosel-Museums umfasst die Zeit von 1846 bis in die 1930er Jahre. Die Ausstellung ist vom 24. November bis 1. Januar 2019 samstags und sonntags sowie am 26. und 31. Dezember und 1. Januar jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr, ist die Vernissage mit einer Weinprobe. An diesem Abend ist der Eintritt frei.