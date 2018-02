Alternative zu Fastnacht: Spielen im Jugendzentrum

Der Spieletreff „Brett vorm Kopf“, der in Kooperation mit der Kueser Akademie an jedem ersten Montag im Monat einen Spieleabend für Erwachsene im Jugend- und Kulturzentrum (Jukuz) Bernkastel-Kues anbietet und der Jugendtreff „Brett vorm Kopf“, der sich jeden Donnerstag im Jukuz trifft, laden für das Karnevalswochenende zum gemeinsamen Spiele-Wochenende ein.

Gespielt wird an allen Karnevalstagen ab 10 Uhr (am Freitag ab 17 Uhr). Im vergangenen Jahr haben sich über 30 Spieler an den Karnevals­tagen getroffen und vor allem die Neuheiten aus dem Jahr 2016 gespielt.

In diesem Sinne können diesmal viele Neuheiten aus dem Jahr 2017 gespielt werden und auch die langen kooperativen Spiele werden ihren Weg auf die Tische finden.

Eine Teilnahme ist möglich über die vorherige Anmeldung an martina.fuchs@kueser-akademie.de oder direkt im Jukuz und einem Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Tag. Am Dienstag, 13. Februar, öffnet sich der Brettspielkreis dann auch für die Kinder ab zehn Jahren. Ab 13 Uhr öffnet das JuKuz die Tore auch für die jüngeren Spieler. Anmeldung unter Jukuz-bks@gmx.de