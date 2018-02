Altes Wissen über Irmenachneu aufgelegt

Heinrich Rodewald war 27 Jahre lang, von 1901 bis 1928, evangelischer Pfarrer in Irmenach. In dieser Zeit hat er sich intensiv mit der Geschichte seiner Gemeinde und der Hinteren Grafschaft Sponheim beschäftigt. Die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte er in einer Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen. Diese Schriften sollen interessierten Leser wieder zugänglich gemacht werden.

