Aldi-Kreisel hat eine vierte Ausfahrt

Die Verkehrsführung an einem zentralen Punkt in Bernkastel-Kues ist geändert worden. Auto- und Zweiradfahrer können nun auch vom Kreisel in Richtung Gartenstraße fahren. Offiziell ist das erst einmal eine Testphase. Clemens Beckmann

Auf einmal ging alles ganz schnell: Am Aldi-Kreisel in Bernkastel-Kues ist nun auch die Ausfahrt in Richtung Gartenstraße möglich. Ursprünglich sollte dies nach einem Beschluss des Stadtrates bereits im Frühjahr 2017 möglich sein. Doch längere Zeit tat sich nichts. Warum war das so? Die Verantwortung dafür schoben sich Stadt und Verbandsgemeindeverwaltung gegenseitig zu (der TV berichtete).

Nach einer Anfrage im Stadtrat ist nun aber Bewegung in das Projekt gekommen. In dieser Woche wurde das Vorhaben umgesetzt. Die Einbahnstraßenschilder sind abmontiert worden, Schilder an der Cusanusstra0e (Verkehrsführung geändert) und ein Hinweis im Bereich Gartenstraße/Arndtstraße (Achtung Gegenverkehr) machen die Verkehrsteilnehmer auf die neue Abbiegemöglichkeit aufmerksam. Auch die Markierungen auf der Straße wurden auf Anordnung des neuen Ordnungsamtsleiters der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Axel Schmitt, am Freitag geändert. Schmitt und Polizeichef Klaus Herrmann waren in dieser Woche zusammen vor Ort, Schmitt am Freitagvormittag auch noch einmal.

„Wir werden das natürlich überwachen“, sagt Klaus Herrmann. Die Verkehrsteilnehmer sei bisher noch etwas zögerlich, berichtet er von den ersten Erfahrungen. Wichtig sei, dass die Fahrer aus Richtung Gartenstraße/Arndtstraße sich bewusst werden, auf dem kurzen Stück vor der Einfahrt in den Kreisel nun nicht mehr die ganze Breite der Fahrbahn in Anspruch nehmen dürfen. Die Behördenvertreter weisen auch noch einmal darauf hin, dass nur die Fahrt in die Gartenstraße erlaubt ist. In die Arndtstraße darf nicht eingefahren werden.

Offiziell gilt die neue Regelung als Testphase. Wenn die Cusanusstra0e, die meistbefahrene Straße in der Stadt, abschnittsweise saniert wird, müssen Umleitungen eingerichtet werden. Die zusätzliche Ausfahrtmöglichkeit am Aldi-Kreisel wäre so eine. Beim Bau des Kreisel war auf diese Abbiegemöglichkeit bewusst verzichtet worden, unter anderem weil der Weg in Richtung Moselbrücke über die Cusanusstraße näher ist und der Bereich Gartenstraße nicht stärker belastet werden sollte.

Für Lastwagen gilt die neue Regelung allerdings nicht. „Für sie wäre die Einfahrt recht eng“, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Stadtratsmitlied Hans Rothschenk, der oft als Fußgänger unterwegs ist, sieht in diesem Bereich zusätzliche Gefahren für die Zweibeiner. „Auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen, ist in Deutschland offenbar nicht mehr üblich“, moniert er. Gerade an der Cusanussstraße mangele es an Überquerungshilfen.

Es habe einen Ortstermin gegeben, an dem unter anderem Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) teilgenommen hätten. Das Ergebnis: „Zwei weitere Querungshilfen sollen dort hin“, sagt der Stadtbürgermeister.