Angriff in Cochem: Mann sitzt in Untersuchungshaft

() Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der versuchten Brandstiftung gegen einen 32 Jahre alten Moselaner. Er soll, stark alkoholisiert, am Samstag gegen 20 Uhr in einer Gaststätte in Cochem einen Molotowcocktail in ein Gläserregal geworfen haben, der Schaden ist erheblich.