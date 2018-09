Die Volkshochschule Bernkastel-Kues bietet einen Arabisch-Kurs für Anfänger an. In diesem Kurs wird zuerst das Alphabet gelernt, dann erste einfache Sätze. Auch sollen die Teilnehmer zur einfachen Konversation befähigt werden.

Referentin ist Sabine Geiter. Kursbeginn ist am Dienstag, 25. September. Dauer des Kurses: 15-mal, jeweils von 17.30 bis 19. Uhr in Realschule plus in Bernkastel-Kues, Gebäude 1. Kosten: 70 Euro.