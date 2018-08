Auf der Fachmesse zum Job in Lager und Logistik

Sie sind gefragte Mitarbeiter: Berufskraftfahrer, Auslieferungsfahrer, Lager- und Transportarbeiter sowie Fachkräfte für Lagerlogistik.

Egal ob bei Speditionen, Paketdiensten, im Großhandel oder bei Warenhäusern, ohne sie kommt keines der Güter von A nach B.

Damit das so bleibt, suchen viele Firmen der Region händeringend nach Personal. Die Agentur für Arbeit Trier verzeichnet aktuell 804 offene Stellen in diesen Berufsbildern, knapp 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Um Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen, veranstaltet die Agentur für Arbeit erstmals die Kontaktmesse „Jobs in Lager und Logistik“ am Dienstag, 11. September im Casino Wittlich (Friedrichstraße 4). Zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr können Jobsuchende sich bei den ausstellenden Unternehmen über freie Stellen informieren, in lockerer Atmosphäre erste Kontakte knüpfen und Bewerbungsunterlagen abgeben. Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. Sie sollten nach Möglichkeiten einen aktuellen Lebenslauf mitbringen.

Darüber hinaus stehen die Berater der Arbeitsagentur für Fragen zur Verfügung. Sie informieren über Qualifikationen, die notwendig sind, um in bestimmten Berufen zu arbeiten, stellen freie Jobangebote vor und beraten über Weiterbildungsmöglichkeiten in der Lager- und Logistikbranche.

Firmen, die Interesse an einer Teilnahme haben, und Jobsuchenden steht der Arbeitgeber-Service unter der Mailadresse Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de zur Verfügung.