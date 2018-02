Mädchen erkunden Technologie-Welt

Schülerinnen des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums erleben tech-caching Parcours der Hochschule Kaiserslautern

(red) Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues haben im Rahmen der Berufsorientierung einen tech-caching-Parcours durchlaufen, um Einblick in die Berufe aus der MINT-Welt zu erhalten. Denn: Jungen streben noch immer eher als Mädchen einen Beruf in MINT-Fächern an - also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mit dem Parcours sollen mehr Mädchen für Technik begeistert werden. „tech caching“ ist vergleichbar mit einer Schatzsuche an 16 Stationen, bei der Mädchen ihre technischen Fähigkeiten erkunden.⇥ Foto: Schule

