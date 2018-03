später lesen Schule BBS Bernkastel-Kues öffnet Tür für Eltern und Ausbilder Teilen

Eltern, Erziehungsberechtigte und Ausbildungsleiter sind für Donnerstag, 8. März, in die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues eingeladen. Von 15 bis 20 Uhr findet der Ausbilder- und Elternsprechtag statt. Außerdem werden an diesem Tag bereits um 14.30 Uhr im Raum A-301 die neu gestalteten Computerräume mit Vertretern des Fördervereins, des Schulelternbeirats und der Schülervertretung eröffnet. Die Lehrkräfte stehen an diesem Tag für Einzelgespräche zur Verfügung. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Terminabsprache möglich.

