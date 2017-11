später lesen Ausschuss berät über Wasser und Abwasser Teilen

Twittern

Teilen



Bernkastel-Kues (red) In der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am heutigen Mittwoch, 22. November, um 18 Uhr, im kleinen Sitzungssaal (Raum Nr. 100) in Bernkastel-Kues geht es unter anderem um die Festsetzung der Wasserversorgungs- und Abwasserentgelte für 2018 und die Beratung der Haushaltssatzung 2018 der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues einschließlich des Stellenplanes.