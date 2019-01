später lesen Ausstellung Ausstellung: Die Arbeit des Landtags Teilen

(red) Was tun Politiker im Parlament? Wozu gibt es den Landtag und wie arbeitet er? Warum ist die aktive Teilnahme an Politik so wichtig für eine gelebte Demokratie? Diese Fragen und viele mehr beantwortet die multimediale Wanderausstellung des Landtags Rheinland-Pfalz, die vom 1. bis 20. Februar Station am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues macht.