Ausstellung zum Klimawandel

Zum Thema regionaler und globaler Klimawandel hat Martin Hermanns, der Leiter des Forstreviers Bernkastel-Noviand, eine Ausstellung entworfen, die derzeit im Foyer der Sparkasse Bernkastel-Kues zu sehen ist. Außerdem gibt es in der Ausstellung Tipps für „Klimaretter“ zum Mitnehmen, von denen jeder einige Anregungen sofort zu Hause umsetzen kann. Klimawandel geht uns alle an, davon ist Hermanns überzeugt, weil wir alle davon betroffen sind und in Zukunft stärker betroffen sein werden. „Wir haben heute das Moselklima von 1881 auf dem Hunsrück,“ so Hermanns weiter. Der Klimawandel mache es möglich. Er befürchtet: „Leider wird uns der Klimawandel mit seinen Auswirkungen in Zukunft stärker beeinflussen.Das gilt für alle Bereiche - weltweit. Gesundheit, Lebensbedingungen, Weinbau, Forstwirtschaft und Landwirtschaft werden alle maßgeblich beeinflusst.“