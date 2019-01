Auch in diesem Jahr wurden die besten Hotels wieder mit dem HolidayCheck Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung beruht auf über 950 000 Hotelbewertungen und zeichnet die zehn besten Hotels mit besonders hoher Kundenzufriedenheit des jeweiligen Bundeslandes aus.

Das Kur- und Gesundheitshotel Schiffmann erhielt jetzt den begehrten Gold Award für fünf gewonnene HolidayCheck-Awards in Folge. Das Kurhotel darf sich ab sofort mit dieser Auszeichnung schmücken, die weltweit nur 185 Mal verliehen wurde. In Rheinland-Pfalz erhielten neben dem Kur- & Gesundheitshotel Schiffmann drei weitere Hotels diese Auszeichnung: BollAnts - Spa im Park in Bad Sobernheim, Michels Wohlfühlhotel in Schalkenmehren und Hotel Pfalzblick in Dahn.