Kevin Höhnen aus Kröv-Kövenig wird An diesem Samstag von Kulturminister Konrad Wolf in der Vertretung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit einem festlichen Empfang als Preisträger der Laienmusikwettbewerbe geehrt.

Das teilt das Kultusministeriun mit. Kevin Höhnen hat sich beteiligt am Rockbuster-Wettbewerb mit der Band Philosophical Warlords and the Kiss. Ausführlicher Bericht folgt.