Auszeichnung für Rap-Text gegen das Rauchen

(red) Bei einem Projekttag haben die 8er-Klassen der Friedrich-Spee-Realschule Neumagen-Dhron die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema „Rauchen – Nein Danke“ vorgestellt.

Im Biologieunterricht waren die Folgen des Rauchens, die Schadstoffe in Zigaretten sowie das Thema Shisha thematisiert worden. Die Schüler erklärten, warum Jugendliche mit dem Rauchen beginnen. Zu den Highlights gehörte ein Theaterstück von Hein Knack, der den Kindern die sozialen Folgen des Rauchens vorführte. Zudem haben alle Klassen beim Wettbewerb „Be smart – don‘t start“ teilgenommen. Die Klasse 8a verfasste einen Rap-Text gegen das Rauchen, den die Schüler aufnahmen. Dieses Projekt belohnte jetzt die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz mit Freikarten für die Allwetter-Rodelbahn am Triolago Freizeitsee. ⇥Foto: Katrin Schmitt