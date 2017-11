Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Freitag, 24. November, ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der L190 im Bereich des Trarbacher Bergs oberhalb der Zufahrt zur Grevenburg ein Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Red

(red) Nach Angaben der Polizeiinspektion Zell wollte der Fahrer eines schwarzen Autos, möglicherweise ein VW Golf, einen vor ihm fahrenden schwarzen Seat Leon in Fahrtrichtung Trarbach überholen. Beim Ausscheren auf den linken Fahrstreifen touchierte der VW das vor ihm fahrende Fahrzeug so sehr, dass das Heck dieses Fahrzeuges ausbrach und in die Böschung fuhr. Der Fahrer des Seat konnte sein Fahrzeug abfangen, sodass kein größerer Schaden entstand. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges fuhr weiter.

Die Polizeiwache Traben-Trarbach bittet um Hinweise unter Telefon 06541/6270 oder per E-Mail an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de.