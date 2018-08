später lesen Ausbildung Azubis starten ins Berufsleben FOTO: Teilen

(red) Die Weinkellerei Peter Mertes in Bernkastel-Kues begrüßt zehn neue Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich, in der Oenologie oder der IT erwartet die Auszubildenden eine umfassende Berufsbildung, die sich am Ausbildungsrahmenplan der IHK orientiert und die Nachwuchskräfte auf die Arbeit im Weingeschäft vorbereitet.