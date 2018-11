später lesen Verkehr Bahn arbeitet an den Gleisen Teilen

() Die Deutsche Bahn arbeitet Anfang Dezember an den Gleisen zwischen Ürzig und Wittlich. In den Nächten zwischen dem 8. und 12. Dezember werden jeweils von 23 bis 6 Uhr in diesem Bereich die Schellen gewechselt.