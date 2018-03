Akrobatik, Tanz und viel Musik

(noj) Der Komiker Christoph Engels hat die gut 300 Gäste beim traditionellen Ball des Weines im Hotel Moselpark bestens unterhalten. Nicht nur, dass er mit Kettensäge, Gurke und Pampelmuse jonglierte und wilde Runden mit dem Einrad fuhr. Er bezog auch einzelne Gäste mit in seine Show ein. Gekommen waren auch in diesem Jahr rund 70 Schüler der Weinbauschule in Bernkastel-Kues. Organisiert wird das Fest, auf dem Tanz und festliche Kleidung angesagt sind, von der Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler Mosel. ⇥Foto: Nora John

