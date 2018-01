Bauernmarkt: Infoveranstaltung für die Bürger

Ihr Name

Der Termin steht: Am Sonntag, 8. April, eine Woche nach Ostern, ist im relativ kleinen Burgen der fünfte große Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt. In den vergangenen vier Jahren wurde die Gemeinde immer regelrecht überlaufen. Tausende Besucher begaben sich auf den Rundkurs durch den Ort und an den mehr als 100 Ständen vorbei. Heute, Dienstag, ist eine Vorbesprechung für die Bürger.Einer der Hauptdiskussionspunkte war bisher immer die Verkehrs- und Parksituation. Zu der Versammlung ist ausdrücklich auch der Gemeinderat eingeladen, weil es sich um eine Veranstaltung der Ortsgemeinde Burgen handelt. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus.