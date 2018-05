Die kleine Hirzlei wird am Dienstag, 1. Mai, traditionell das Ziel vieler Ausflügler aus umliegenden Orten sein. Denn dann wird dort die traditionelle Kirmes gefeiert. Auftakt ist bereits heute, Montag, um 18 Uhr am Gemeindehaus. Am Maifeiertag geht es dann ab 11 Uhr weiter. Dann gibt es unter anderem auch Hunsrücker Steaks, Luise`s Maibowle sowie kostenlos den Ausblick auf den Hirschfelsen.