Beraten und Kontakte knüpfen

Der Tag der Städtebauförderung fand dieses Jahr auch erstmals in Bernkastel-Kues statt und ist ein gemeinsam von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Partnern getragenes Projekt. An diesem Tag haben Bürger die Gelegenheit sich rund um das Thema „Sanieren und Fördermittel“ zu informieren. „Wir haben diesen Aktionstag genutzt, um Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Städtebauförderung in Bernkastel-Kues zu leisten“, berichtet Kerstin Leisen von der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues. „Gleichzeitig wollten wir auch auf bisherige Erfolge der Städtebauförderung aufmerksam machen“, ergänzt sie. In diesem Zusammenhang wurden fachlich geführte Stadtrundgänge angeboten. Das Team der Städtebauförderung bestehend aus dem Sanierungsplaner Peter Berdi (Berdi Architekten), der Sanierungsberaterin Manuela Klug (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft), der Ansprechpartnerin der Verbandsgemeindeverwaltung Gudrun van Brandwijk und Kerstin Leisen von der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues ist zufrieden mit der Bilanz des Tages. Es wurden einige Beratungsgespräche geführt und Kontakte geknüpft. „Es ist wichtig, auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen, um so Hemmnisse gegenüber potenziellen Investoren oder Bauherren abzubauen“, erklärt Gudrun van Brandwijk.