Berlin Piano Quartett

(red) Die Wittlicher Konzerte starten am Samstag, 20. Januar, mit einem Konzert des Berlin-Piano-Quartetts ins neue Jahr. Das Quartett, das aus Mitgliedern der Berliner Philharmoniker besteht, spielt ab 19 Uhr in der Synagoge Wittlich. Karten unter www.wittlicher-konzerte.de und für Kurzentschlossene auch an der Abendkasse.