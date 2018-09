später lesen TOURISMUS Oberverwaltungsgericht entscheidet über Gästebeitrag Teilen

Nicht nur die 55 Mitgliedsbetriebe der Interessensgemeinschaft „Gästebeitrag – So nicht!“ schauen am Donnerstag, 27. September, gespannt nach Koblenz. Auch die Kommunalpolitiker, die Verwaltung und die Touristiker in Bernkastel-Kues werden gespannt sein, wie das Oberverwaltungsgericht entscheidet.