später lesen Schule Ehemaligen-Party mit Schulbands Teilen

Twittern

Teilen



Die Realschule plus in Bernkastel-Kues veranstaltet am Freitag, 24. August, ab 17 Uhr eine Party für ehemalige Schüler, Kollegen und Mitarbeiter der früheren Real- und Hauptschule sowie der jetzigen Realschule plus.