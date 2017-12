Wintertaugliches Moselblümchen und Winzerkittel gesucht

Bernkastel-Kues sucht am Sonntag auf der Eisbahn wieder Trachtenträger, die sich gut auf Schlittschuhen bewegen können. Am am Brauhaus Cues werden zum zweiten Mal Moselblümchen und Winzerkittel on Ice gekürt.

Die Moselländische Tracht wird nicht nur im September in Bernakstel-Kues an der Mosel getragen – von wegen: seit es die Eisbahn in Kues gibt, kürt die Stadt gemeinsam mit dem Brauhaus Cues jetzt auch das Moselblümchen und den Winzerkittel on Ice im Dezember. Dicke Strumpfhose unter den grünen Rock – dicker Rolli unter das Mieder und schon ist das Moselblümchen winterfest.

Doch keine Sorge, es muss keiner seine Eiskunstlauffähigkeiten unter Beweis stellen – es muss nur eine Quizfrage richtig beantwortet werden und schon liegt man im Lostopf zur Wahl. Das gilt sowohl für das Moselblümchen als auch für den Winzerkittel. Im vergangenen Jahr sind die ersten „on Ice“ gekürt worden: Gertrud Adam und Carsten Kohlbacher! Beide durften bei einem professionellen Familien Fotoshooting auf der Eisbahn teilnehmen. Ein Familienfotoshooting gibt es auch in diesem Jahr zu gewinnen.

Zum Weinfest kommen mittlerweile Hunderte von Moselblümchen in die Stadt. Bei der „on Ice“ Premiere hatten sich noch nicht so viele getraut. Knapp 20 sind dem Aufruf im vergangenen Jahr gefolgt. Und dabei gibt es für alle, die kommen, ein Glühbier und freie Fahrt auf der Eisbahn. Also los: Für Moselblümchen und Winzerkittel, die wintertauglich sind, geht ab auf die Eisbahn in Bernkastel-Kues. Die Stadt will die Teilnahmerzahl mindestens verdoppeln. Los geht es am Sonntag um 14.30 Uhr.

(red)