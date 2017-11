Weihnachtsmarkt: Betrunkene Fahrer unterwegs

Die Polizei Bernkastel-Kues hat am ersten Tag des Weihnachtsmarktes am Samstag, 25. November, mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt.

Die Polizei Bernkastel-Kues hat am ersten Tag des Weihnachtsmarktes am Samstag, 25. November, mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt. Die Beamten hatten im Rahmen einer Sonderkontrolle den An- und Abreiseverkehr überwacht. Sechs Autofahrer wurden aus dem Verkehr gezogen, weil sie teilweise erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Darunter befand sich auch eine Radfahrerin, deren Alkoholpegel 1,9 Promille anzeigte.

Gegen sie läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Bei weiteren Radlern wurde die Weiterfahrt ebenso wegen zu hoher Alkoholwerte verhindert. Fußmarsch war angesagt.

Auch mehrere Autofahrer mussten ihre erst kurz zuvor angetretene Fahrt wieder abbrechen und mit dem Taxi weiterfahren. Ihre Fahrzeuge wurden vorübergehend sichergestellt. Augenscheinlich wird, so die Polizei, der Konsum von Glühwein und dessen Wirkung doch unterschätzt.

Bei Radfahrern droht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren spätestens bei einem Alkoholpegel von 1,6 Promille und mehr, bei offensichtlichen Fahrunsicherheiten auch schon früher.

(sim)