später lesen Bernkasteler Räte sprechen über Haushalt Teilen

Twittern

Teilen



Bernkastel-Kues (red) Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues befassen sich in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember, mit dem Haushalt 2018 inklusive Stellenplan, der Wirtschaftspläne für die Betriebsbereiche Wasser- und Abwasserwerk, der Stellenübersicht und der Finanzplanung. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Güterhalle.