später lesen Wein Wein, ein kleines Menue und eine große Party Teilen

Twittern

Teilen



Renommierte Weingüter aus der Ferienregion Bernkastel-Kues präsentieren am 27. April, bei der Veranstaltung Bernkasteler WineLive zum fünften Mal ihre Weine. In einer offenen Weinprobe stehen die Winzer von 17 bis 20 Uhr in der Güterhalle im Stadtteil Kues Rede und Antwort und rund 70 Weine, vorzugsweise aus dem aktuellen Jahrgang, zur Verkostung. Dazu gibt es ein kleines vier Gänge-Menue mit regionalen Köstlichkeiten. Es ist im Preis für das Kombiticket enthalten.