Mit Mandolinen- und Chormusik schenkt das Mandolinen-orchester „Mosella“ Reil am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Reil eine Auszeit von der Hektik des Alltags. Besinnliche Melodien, wie „Ave Maria“, „Gefangenenchor“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ und andere Lieder werden dargeboten.