Besondere Bilder am Firmament

(cb) Ein Phänomen am Himmel hat TV-Leser Hans Adolf Polch aus Traben-

Trarbach dieser Tage in seiner Heimatstadt beobachtet und fotografiert. Hat da ein Pilot Loopings vollführt, die olympischen Ringe in den Himmel gemalt oder haben Flieger dort Warteschleifen gedreht? ⇥Foto Hans Adolf Polch