Betrunken und ohne Führerschein: 19-Jähriger verursacht in Bernkastel-Kues Unfall

An der Friedhofsmauer in Bernkastel war in den frühen Morgenstunden der Neujahrsnacht die Fahrt für einen jungen Mann aus Kues zu Ende. Das teilte die Polizei Bernkastel mit. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelte. Das führte schließlich zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrers, einem 19-jährigen Mann aus Kues. Wie sich herausstellte, hatte dieser keinen Führerschein und sich die Fahrzeugschlüssel für die Spritztour ohne Erlaubnis des Vaters genommen. Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unbefugter Benutzung eines Autos, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.

(red/iro)