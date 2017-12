>I N H A L T: (Datei: msg-21476-1.txt - Messagetext (text/plain)):

(red) „Volkstrauertag soll zum Volksfriedenstag werden!“ Diese Forderung stellten die Schülersprecherinnen der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus am Ende ihrer bewegenden Rede während der Gedenkfeier in der Bernkasteler Pfarrkirche. Die Jugendlichen riefen zum inneren Frieden in den Menschen selbst auf, den dieser sei Voraussetzung für den Frieden in der Welt, im Anschluss legten sie einen Kranz in der Kapelle nieder.

⇥ Foto: privat