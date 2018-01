Veranstaltungen für Frauentag jetzt melden

(red) Alle Frauengruppen, -organisationen, -verbände oder -vereine und Initiativen im Landkreis Bernkastel-Wittlich können ihre Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, rund um den 8. März, wieder in einem Flyer der Gleichstellungsstelle veröffentlichen. Meldeschluss ist der 31. Januar. Alle Arten von Veranstaltungen sind denkbar: Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, ein Frauenfrühstück, Workshop-Angebote, Filme, Frauen-Theater oder Kabarett. Jede kreative Idee im thematischen und zeitlichen Kontext zum Internationalen Frauentag wird angenommen. Wer in den Flyer aufgenommen werden möchte, schreibt einen kurzen Text zum Ablauf der geplanten Veranstaltung, gibt die Ansprechpartnerin/Veranstalterin mit Kontaktdaten an und wo und wann die Veranstaltung stattfinden soll, ob eine Teilnahmegebühr zu entrichten ist oder ob sonstige Besonderheiten zu beachten sind, und sendet dies per Post an die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Kretz, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich oder als Worddokument per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@bernkastel-wittlich.de.