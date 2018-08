später lesen Monzelfeld Bistum lädt zum Gespräch Teilen

Das Erkunderteam des Bistums Trier für die Pfarrei der Zukunft Bernkastel-Kues lädt ein zu einem „Rendezvous“ in Monzelfeld am 17. August, um 18 Uhr. Ein Treffen zum Vormerken für alle, die sich dafür interessieren, was Menschen in unserem Raum bewegt.