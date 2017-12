Blechschaden zum Weihnachtsfest

Schöne Bescherung: Wie die Polizei mitteilt, ist ein an der Festhalle in Mülheim geparktes Auto zwischen dem Abend des ersten und dem Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages beschädigt worden. Am hinteren rechten Teil des grauen Mercedes SLK entstand etwa 3000 Euro Sachschaden. Der Mercedes wurde laut Polizei vermutlich durch ein anderes, rangierendes Fahrzeug beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefonnummer 06531/95270, oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.