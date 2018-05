später lesen Natur Blütenmeer bei Piesport FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

(red) In diesem Feld bei Piesport ist die Apfelblüte in vollem Gang. Unterbrochen werden die Reihen vom gelb-blühenden Löwenzahn. Derzeit findet man in der Eifel und anderen Mittelgebirgen Apfelblüten bis 600 Meter Höhe und etwas darüber. Im Westen und Südwesten Deutschlands sind hingegen bereits viele abgeblühte Bäume zu finden.