(red) In der Ortslage von Maring-Noviand war es kurz vor 6 Uhr zu einem Brand gekommen. Ein Nebengebäude mit ehemaliger Scheune und Werkstatt war in in Vollbrand geraten (der TV berichtete). Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr hatten ein Übergreifen auf umstehende Wohngebäude verhindert können.