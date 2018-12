später lesen Spende Brötchen schmieren für den guten Zweck Teilen

(red) Adventsaktion des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums erbringt 1200 Euro: Mit großem Einsatz werden in der Adventszeit am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues regelmäßig von Schülern und Lehrern viele Kuchen gebacken und unzählige Brötchen geschmiert, denn seit 2007 finden in der Schule in den Adventswochen jeden Mittwoch Pausenverkäufe statt, deren Erlös stets dem Verein „Von Betroffenen für Betroffene“ zur Verfügung gestellt wird.