Brotprüfer kommt an die Mosel

Brote und Brötchen der Innungsbäcker werden bei der öffentlichen Brotprüfung am Mittwoch, 14. März, ab 9.30 Uhr im Serviceraum der VVR Bank in Bernkastel-Kues (Friedrichstraße) von einem unabhängigen Lebensmittelprüfer sensorisch geprüft. Interessierte Verbraucher können dem Prüfer über die Schulter schauen, Fragen rund um das Brot stellen und vor Ort probieren. Kunden, die auf Regionalität achten, finden bei den handwerklich arbeitenden Bäckereien ihre Qualitäts-Produkte bei Broten und Brötchen. Dies wird am 14. März untersucht.