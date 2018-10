später lesen Gesellschaft Bürger sollen die Zukunft ihrer Heimatorte gestalten Teilen

Hat der ländliche Raum eine Zukunft? Es soll zumindest alles versucht werden, um ihm eine Chance zu geben. In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird es deshalb einen Zukunfts-Check Dorf geben. „Dieses Projekt eröffnet den Gemeinden die Chance, anhand aktueller Erkenntnisse in sozialen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen und baulichen Belangen eine zukunftsfähige Strategie mit Maßnahmenansätzen zu entwickeln“, heißt es in der Einladung der VG-Verwaltung.